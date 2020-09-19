Кандидат в депутаты из Донецкой области Владимир Алдохин решил сделать предложение возлюбленной Екатерине Проценко, с которой познакомился этим летом во время выступления в партию.

Об этом сообщает "Униан".

"Я должна была выступать, рассказать о школе. И тут такая неожиданность, такой сюрприз. Это шок! Конечно я сказала "Да". Мы же любим друг друга", - рассказала невеста и кандидат в депутаты.

Отмечается, что пара познакомилась во время обучения в школе "Слуги народа" для будущих депутатов.

"Так случилось, что во время обучения я стал не только "Слугой Народа", но и слугой твоего сердца. Катюша, любимая, сегодня я предлагаю тебе свои руку и сердце. Будь моей женой!", - заявил Алдохин прямо на сцене перед выступлением перед избирателями.

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