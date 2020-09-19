Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай создает для Соединенных Штатов больше проблем, чем Российская Федерация.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время пятничной пресс-конференции в Белом доме.

"Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России. Я думаю, что Китай - это намного большая проблема", - сказал он.

Глава Белого дома пояснил свои слова: дескать, например, из-за, как он выразился, "чумы (то есть нового коронавируса - Ред.), которая пришла в США из Китая", американской экономике был нанесен значительный ущерб в тот момент, "когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде".

Президент также отметил, что Соединенные Штаты начинают постепенно открываться после вынужденного жесткого карантина и что в скором времени экономика страны вновь выйдет на хорошие показатели.

Трамп уже не в первый раз обвиняет Китай в пандемии коронавируса. Летом он признался, что все больше и больше злится на Китай из-за нее.

Между тем, как писала "Страна", Китай в ответ на визит чиновника из США начал военные учения над Тайванем.