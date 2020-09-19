Трамп завил, что от Китая у США большем проблем, чем от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай создает для Соединенных Штатов больше проблем, чем Российская Федерация.
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время пятничной пресс-конференции в Белом доме.
"Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России. Я думаю, что Китай - это намного большая проблема", - сказал он.
Глава Белого дома пояснил свои слова: дескать, например, из-за, как он выразился, "чумы (то есть нового коронавируса - Ред.), которая пришла в США из Китая", американской экономике был нанесен значительный ущерб в тот момент, "когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде".
Президент также отметил, что Соединенные Штаты начинают постепенно открываться после вынужденного жесткого карантина и что в скором времени экономика страны вновь выйдет на хорошие показатели.
Трамп уже не в первый раз обвиняет Китай в пандемии коронавируса. Летом он признался, что все больше и больше злится на Китай из-за нее.
Между тем, как писала "Страна", Китай в ответ на визит чиновника из США начал военные учения над Тайванем.