Иранский генерал Абдолали Пуршасеба обвинил США в запуске ракеты по пассажирскому самолета МАУ, в результате чего погибло 176 человек.

Об этом сообщает AlArabiya со ссылкой на высокопоставленного иранского военного.

"Я предполагаю, что это была электронная война, которую вела Америка", - заявил заместитель командира центрального штаба Хатам аль-Анбия, который является координационным центром операционных сил Ирана.

Генерал добавил, что пока не доказано, что США не были причастны к инциденту.

Напомним, в Иране местным специалистам удалось расшифровать часть информации с "черных ящиков" сбитого военными Корпуса стражей исламской революции самолета МАУ над Тегераном. Изначально страна отказывалась признать свою вину за сбитый самолет, списав все на недоброжелателей. Позднее Тегеран доказывал, что принял самолет за крылатые ракеты и отказался возмещать ущерб.

Как сообщала "Страна", Иран предложил Украине провести второй раунд переговоров относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране с 18 по 21 октября. По словам посла Ирана Манучехра Моради, нота с подобной информацией отправлена украинской стороне.