Власти Беларуси направили в Украину хасидов-паломников, зная о введении запрета на въезд иностранных граждан Кабмином на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал "Радио Свобода".

"Режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной. Этим режим намеренно подвергал указанных людей опасности. Нам трудно все это объяснить. Я слышал разные трактовки такого подхода. Получается так, что ты хотел кому-то насолить, сел в лужу сам, а страдают совершенно посторонние люди. Чем хасиды насолили Лукашенко, мне трудно сказать, и точно не мне оценивать", - заявил он.

По его словам, в Беларуси намеренно оформляли хасидов на въезд в аэропорту Минска, несмотря на собственные карантинные ограничения. Речь идет о запрете граждан из "красных" зон в Беларуси даже транзитом. Израиль попал в этот список Минска еще 10 сентября.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с властями Украины о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые застряли на границе между двумя странами. Они хотят попасть в Умань, однако из-за ужесточения карантина украинские пограничники их не пускают.

Как сообщала "Страна", на границе с Беларусью застряли полторы тысячи хасидов. Они направлялись в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, несмотря на карантин, но в итоге их не впустили украинские пограничники. Александр Лукашенко, которому сообщили, что около 700 человек, среди которых более 100 детей, находятся в пункте пропуска "Новые Яриловичи"-"Новая Гута" в ожидании пропуска украинской стороной, распорядился оказать помощь застрявшим.

Также "Страан" писала, что паломники-хасиды полностью освободили территорию возле КПВВ "Новые Яриловичи", оставив после себя большое количество мусора с белорусской стороны границы.