Министерство здравоохранения обновило правила оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, разработанный с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть, это те меры и алгоритмы, которые призваны улучшить ситуацию. К категории выздоровевших будут относить людей, у которых отсутствуют клинические проявления острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования", – сообщил .

Кроме того, новые правила оказания медицинской помощи подразумевают:

Основное тестирование на коронавирус будет проходить при помощи метода ПЦП (полимеразной цепной реакции), так как он надежнее аналогов. Для предварительного анализа можно будет использовать тест на антитела;

Тест ИФА (иммуноферментный анализ) можно будет проводить при отсутствии положительного ПЦР-результата, но при выраженных симптомах коронавируса. Также способ подойдет для быстрой проверки врачей, учителей и правоохранителей.

При этом ПЦР-тесты обязательно будут сдавать:

пациенты с клиническими симптомами коронавируса с положительным результатом теста на антитела или при его отсутствии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактировавшим с больным коронавирусом.

Когда пациент, согласно новой редакции, перестает выделять возбудитель заболевания через 10 дней лечения, при отрицательном результате методом ПЦР и при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Появились и новые правила выхода из самоизоляции или обсервации - контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней после контакта с подтвержденным пациентом или с челвеком, у которого подозревают коронавирус, и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований. Также контактные лица могут прекратить самоизоляцию при получении отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее 8 дня последнего контакта с пациентом, больным COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса, расширяя схему использования лекарственных средств. В числе основных изменений - расширенное использование глюкокортикоидов и определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Как сообщала "Страна", Минздрав исключил из протокола лечения больных коронавирусом два препарата: "Лопинавир" и "Ритонавир". Также был пересмотрен протокол использования гидроксихлорохина.