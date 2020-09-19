В Китае провалился перспективный проект жилого комплекса с "вертикальным лесом" Chengdu’s Qiyi City Forest Garden в столице провинции Сычуань Чэнду. В квартирах комплекса на каждом балконе разбили небольшой сад. Однако растения привлекли комаров, и люди не захотели делить жилплощадь с тучами кровососов.

Об этом сообщает журнал Naked Science.

Экспериментальный проект в мегаполисе Чэнду появился в 2018 году. Он должен был стать примером зеленого жилья: квартиры были спроектированы с таким расчетом, чтобы дать зелени достаточно места для роста. Двадцать видов растений должны были нейтрализовать смог и шум улиц, а фасады домов превратить в вертикальный лес.

К апрелю 2020 года были распроданы все 826 квартир комплекса, однако сейчас там проживают всего 10 семей, а заросшие дома стали похожи на декорации постапокалиптического фильма.

Проблема в том, что растительность стала привлекать огромное количество комаров, что и отпугнуло жильцов. А без них сады начали разрастаться, гнить и почти полностью поглотили балконы. На фото видно, как с перил балконов свисают ветви, которые, приманивают все больше насекомых. Лишь в единичных апартаментах горит свет, а сады аккуратно подстрижены.

По мнению ландшафтного дизайнера Дэрила Бейерса, проблема жилого комплекса в том, что его создатели не продумали техническое обслуживание. Он предположил, что у балконов нет подходящей дренажной системы, поэтому растения на них задерживают воду. К тому же до заселения первых жильцов сады успели разрастись и обеспечили комарам не только достаточную влажность, но и тень.

Помимо этого, разработчики не учли, что на этапе планирования надо было выбрать такие растения, которые не нужно часто подрезать.

Авторы проекта заявили, что не планируют сворачивать его. Они пообещали усилить меры борьбы с вредителями и проводить техническое обслуживание помещений четыре раза в год.

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