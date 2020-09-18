Lego планирует отказаться от пластика к 2030 году
Компания Lego планирует к 2030 году перейти на полностью перерабатываемые материалы для изготовления кирпичиков и других деталей своих конструкторов.
Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Twitter.
Сейчас конструкторы Lego полностью состоят из пластиковых деталей, но в следующие три года компания финансирует 400 млн долларов в модернизацию производства, чтобы к следующему десятилетию полностью перейти на экологичные материалы.
Кроме того, к 2025 году Lego начнет использовать только экологичную упаковку — бумажные пакеты.
Children asked, and we listened 👍🏻 Recyclable, sustainably-sourced paper bags will be tested in LEGO boxes from 2021♻️ pic.twitter.com/K6uLNpwy26— LEGO (@LEGO_Group) September 15, 2020
Ранее сообщалось, что Lego из-за протестов в США отказалось от рекламы конструкторов с полицейскими.
Также мы писали, что в начале года в Дании скончался Йенс Кнудсен, папа Lego-человечка.