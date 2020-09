Компания Lego планирует к 2030 году перейти на полностью перерабатываемые материалы для изготовления кирпичиков и других деталей своих конструкторов.

Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Twitter.

Сейчас конструкторы Lego полностью состоят из пластиковых деталей, но в следующие три года компания финансирует 400 млн долларов в модернизацию производства, чтобы к следующему десятилетию полностью перейти на экологичные материалы.

Кроме того, к 2025 году Lego начнет использовать только экологичную упаковку — бумажные пакеты.

Children asked, and we listened 👍🏻 Recyclable, sustainably-sourced paper bags will be tested in LEGO boxes from 2021♻️ pic.twitter.com/K6uLNpwy26