Lego планирует перейти на перерабатываемые материалы в своих игрушках, фото: allo.ua

Компания Lego планирует к 2030 году перейти на полностью перерабатываемые материалы для изготовления кирпичиков и других деталей своих конструкторов.

Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Twitter.

Сейчас конструкторы Lego полностью состоят из пластиковых деталей, но в следующие три года компания финансирует 400 млн долларов в модернизацию производства, чтобы к следующему десятилетию полностью перейти на экологичные материалы.

Кроме того, к 2025 году Lego начнет использовать только экологичную упаковку — бумажные пакеты.

Ранее сообщалось, что Lego из-за протестов в США отказалось от рекламы конструкторов с полицейскими.

Также мы писали, что в начале года в Дании скончался Йенс Кнудсен, папа Lego-человечка.

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