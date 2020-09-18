Запад Греции оказался в эпицентре редкого ураганоподобного шторма "Янос", который известен как феномен "средиземноморского урагана".

Об этом сообщает ВВС.

Стихия обесточила населенные пункты, затопила улицы и вызвала транспортный коллапс. Так, в некоторых регионах шторм оборвал линии электропередач, по всей территории западной Греции фиксируют массовое падение деревьев из-за сильного порывистого ветра.

Шторм начался вечером 18 сентября. На данный момент ураган движется на Восток страны со скоростью 117 километров в час, вскоре он окажется на Пелопоннесе, затем в Афинах и на острове Крит. В шторм попало судно с 55 мигрантами на борту около западного побережья Пелопоннеса. Их судьба пока что неизвестна.

Видео: YouTube / Infotainment

Напомним, американский штат Техас накрыл мощный ураган "Ханна", который стал первым ударом тропической стихии в этом году по США.

Как сообщала "Страна", в Карибском бассейне разыгралась сильная стихия - шторм, который превратился в ураган.