В Москве неизвестный, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения на машине протаранил ворота резиденции посла США и ворвался в дом, пытаясь найти дипломата.

Об этом на своей странице в Twitter заявила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

"Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве. Джона Салливана не было дома в это время, никто не пострадал", - заявила она.

Отмечается, что Салливана дома не было, поэтому никто не пострадал. Хулигана сразу задержали сотрудники посольства и передали полиции. Правоохранительные органы пока что не комментируют нападение.

Ранее мы писали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал новую серию пленок о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и экс-президенте Петре Порошенко. Что известно о личной жизни Шабунина и посла США, у которых, как считает Деркач, роман.

Как сообщала "Страна", в США построили и приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения. Самолет разработан в рамках целого семейства военной техники, включающего космические и беспилотные летательные аппараты и компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе.