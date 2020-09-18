Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с задержанием сотрудников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По его словам, к нескольким реальным фактам добавили выдумки, а некоторые украинские политики и журналисты, которые распространяют версию об украинском участии в этой операции, стали соучастниками пропаганды против Украины.

Об этом Ермак сказал на шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но всё не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, - это совсем не смешно", - сказал Ермак.

Ермак считает, что ситуация была бы смешной, если бы не касалась национальной безопасности.

Он обратил внимание на то, что после публикации на сайте "Цензор.нет" Юрия Бутусова Владимир Путин сделал заявление о том, что в Беларуси совместно провели спецоперацию США и Украина.

"Когда об этом заявил Владимир Путин, это было после того, как публикация появилась на сайте у господина Бутусова. Если комментировать это, то я хочу вам сказать, что на протяжении всей войны, с самого ее начала разведка и соответствующие органы Украины документировали всех тех людей, кто принимал участие в войне против Украины, которые убивали наших воинов... И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам, потому что им после этого инцидента будет гораздо труднее выполнять эту работу", - сказал глава Офиса президента.

Он добавил, что представители медиа и политики, желая заработать лайки в Фейсбуке или политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и вольно или невольно принимают в ней участие.

"Это досадный случай, когда сегодня политики, представители медиа, желая получить кто лайки в Фейсбуке, кто какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, вольно или невольно, принимают в ней участие", - сказал глава ОП.

Отметим, что данную версию (об участии Украины в операции по заманиванию "вагеровцев" в Минск) озвучивал главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов и ряд депутатов от партии Петра Порошенко.

Также Ермак заявил, что то, как об операции с "вагнеровцами" написал Бутусов, не является правдой, а задержание "вагнеровцев" в Беларуси накануне выборов президента было не случайным.

"Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории", - пояснил он.

Напомним, что 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". Позже Офис генпрокурора Украины обратился в Генпрокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 "вагнеровцев", которые принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе. Однако 14 августа стало известно, что Беларусь выдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

В августе украинские журналисты сообщили, что историю с заманиванием "вагнеровцев" в Беларусь устроили украинские спецслужбы.

А в ее провале обвинили Офис президента. Якобы "крот" в Офисе президента слил данные о россиянах, задержанных в Минске, что сорвало спецоперацию по вывозу их в Украину.

"Страна" подробно анализировала эту версию.