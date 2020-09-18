Противник на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе

"Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шум с целью спровоцировать украинскую сторону", - рассказал собеседник агентства.

На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее мы писали о том как во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу был сделан огромный шаг назад от формального перемирия, которое длится на Донбассе уже полтора месяца.

В протоколе №13 ТКГ говорится, что Украина вышла из мер по прекращению огня, которые определяли механизм перемирия. Однако после отказа Киева провести инспекцию в Шумах (такая опция в "Меры" была заложена), в "ЛДНР" и РФ заявили, что Украина дезавуировала договоренности. И теперь их надо перезаключать заново.

Также мы писали, что вице-премьер Резников призвал Раду изменить постановление о местных выборах на Донбассе.