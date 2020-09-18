На Одесской трассе в сторону Киева, в районе села Зозули, произошла масштабная авария, из-за которой образовалась большая пробка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На месте для разворота, судя по картине ДТП, произошло лобовое столкновение двух фур. В ходе столкновения грузовые автомобили врезались в отбойник на разделительной полосе. Исходя из степени повреждений, обе фуры сгорели.

Кроме того, в ходе ДТП было задето также несколько легковых машин и один микроавтобус.

Ранее сообщалось, как в Запорожье в ДТП попали студенты медуниверситета.

Также мы писали, как под Николаевом ночью две фуры сгорели в ДТП, в результате чего погибли двое мужчин.