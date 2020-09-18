Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг слухи о тайных договоренностях между Украиной и Россией по Донбассу.

Об этом он заявил в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Савик Шустер спросил о 12-13 пунктах тайного соглашения с Россией, которые якобы пообещал выполнить Ермака, как об этом говорил бывший предшественник Ермака Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

"Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу", - заявил Ермак.

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что существует тайная договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией.

Как сообщала "Страна", вице-премьер Алексей Резников заявил, что после окончания войны на Донбассе реинтеграции региона не произойдет. Он уточнил, что на это нужно минимум 25 лет.

Также "Страна" писала, что на заседании Трехсторонней контактной группы 16 сентября стороны сделали огромный шаг назад от формального перемирия, которое длится на Донбассе уже полтора месяца.

В протоколе №13 ТКГ говорится, что Украина вышла из мер по прекращению огня, которые определяли механизм перемирия. Однако после отказа Киева провести инспекцию в Шумах (такая опция в "Меры" была заложена), в "ЛДНР" и РФ заявили, что Украина дезавуировала договоренности. И теперь их надо перезаключать заново.