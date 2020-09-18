Среди паломников-хасидов, приехавших в Умань на празднование Рош ха-Шана, установлен только один человек с подтвержденной коронавирусной болезнью. Причем заболевание протекает бессимптомно. Всего же за последние три недели было зафиксировано 9 человек с Covid-19 среди хасидов.

Об этом "Стране" в пятницу, 18 сентября, сообщила Лариса Качанова, начальник Уманьского горрайонного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

"С 28 августа до 18 сентября было зафиксировано 9 случаев коронавируса среди паломников. Но на сегодняшний день в инфекционном госпитале, обустроенном специально для них, находится один человек с бессимптомной формой заболевания. Остальные выздоровели, уже получили негативный результат ПЦР-теста и были выписаны", - заявила чиновник.

По ее мнению, празднование Рош ха-Шана в Умани не скажется на эпидемиологической ситуации в городе, так как процент положительных ПЦР-тестов из всех, сделанных паломниками, низкий.

"Скачка заболеваемости не будет. У нас по Умани в целом идет рост количества заболевших, как везде: амбулаторно лечится 71 человек, и 3 - стационарной. То есть всего - 74 больных", - добавила Качанова.

Ранее мы писали о том, почему хасиды отказываются соблюдать карантинные ограничения в Умани и как к паломникам относятся работники местного дендропарка.

Напомним, с 18 по 20 сентября брацлавские хасиды отмечают еврейский Новый год (Рош ха-Шана). Мы собрали главные традиции этого праздника.