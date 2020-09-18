Перемирие на Донбассе, которое не останавливает обе стороны от продолжающихся перестрелок, может оказаться под угрозой из-за тупика в переговорах Трехсторонней контактной группы.

Об этом сопредседатель партии "Оппозиционная партия "За Жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает пресс-служба партии.

"Когда в Париже подписывали протокол о проведении выборов на неподконтрольных территориях с учетом "формулы Штайнмайера" и согласно Минским соглашениям, то это подразумевало, что проходят выборы, принимается закон об особом статусе и контроль над границей переходит к Украине практически в день выборов. Постановление, проголосованное Верховной Радой 15 июля, полностью противоречит достигнутому Зеленским в Париже. И это вызвало ступор в переговорах. Люди, которые шесть лет живут под обстрелами, хотят нормальной жизни, хотят, чтобы дети спокойно ходили в школы и садики, была работа, можно было спокойно засыпать и просыпаться без страха обстрелов и взрывов. Люди хотят не замороженного конфликта, а устойчивого мира", - заявил он.

По словам Бойко, пока что рассмотреть шаги президента и его соратников по достижению мира любой ценой на Донбассе, не удается.

"Мы откровенно говорим, что если не будет политической воли, если будет боязнь радикалов, которые пытаются своими действиями, своей воинствующей риторикой надавить на власть – движения вперед не будет. Сегодня именно украинский парламент должен играть более активную роль в мирном процессе и начать принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Фракция ОПЗЖ уже зарегистрировала пакет мирных законодательных инициатив. И Верховная Рада должна проявить политическую волю, перейти к их рассмотрению и сделать все возможное, чтобы в Украине наступил мир", - добавил он.

Напомним, вице-премьер Алексей Резников заявил, что после окончания войны на Донбассе реинтеграции региона не произойдет. Он уточнил, что на это нужно минимум 25 лет. По его словам, особого статуса Донбасса в Конституции Украины не будет.

Как сообщала "Страна", на заседании Трехсторонней контактной группы 16 сентября стороны сделали огромный шаг назад от перемирия, которое официально длится на Донбассе уже полтора месяца.

В протоколе №13 ТКГ говорится, что Украина вышла из мер по прекращению огня, которые определяли механизм перемирия.

Однако после отказа Киева провести инспекцию в Шумах (такая опция в "Меры" была заложена), стороны в "ЛДНР" и РФ сочли, что Украина дезавуировала договоренности. И теперь их надо перезаключать заново.