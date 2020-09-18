Вечером в пятницу, 18 сентября, в одесском ресторане с видом на море "Арарат", что на Аркадии, произошла перестрелка.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в одесской полиции.

По информации правоохранителей, сотрудники СБУ отдыхали в заведении, расположенном на Гагаринском плато. Рядом с ними начали драться и стрелять в друг друга кавказцы - члены известной в городе банды воров-барсеточников. Сбушники вмешались в конфликт и задержали всех бандитов, при этом двое грузин были ранены из травмата.

Позже СБУ выпустила заявление отметив, что работники спецслужбы "молниеносно среагировали на инцидент". А именно - на перестрелку в ресторане. И задержали бандитов.

"Страна" публикует видео и фото задержания.

Задержанные члены банды барсеточников

В начале сентября "Страна" писала о перестрелке с применением автоматов в ресторане города Украинка под Киевом.

А зимой мы сообщали о стрельбе в центре Киева, которую у строили кавказцы в ресторане "Баку".