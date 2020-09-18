В понедельник, 21 сентября, националисты из организации "Национальный корпус" и другие праворадикалы проведут акцию у здания телеканала "112 Украина" в Киеве. Сотрудники вещателя призвали правоохранителей обеспечить безопасность журналистов.

Об этом говорится в заявлении телеканала, опубликованном в пятницу, 18 сентября.

"112 Украина" в очередной раз обращается к силовым структурам страны с требованием обеспечить безопасность средства массовой информации, дать возможность журналистам спокойно и без опасности угрозы для здоровья выполнять свои обязанности", - заявили в редакции 112.

Там также напомнили, что предыдущий митинг украинских праворадикалов в июле прошлого года, в котором участвовал и подозреваемый в убийстве Сергей Стерненко, закончился выстрелом гранатомета в здание телеканала.

"Хорошо, что никто не пострадал. Речь идет о теракте в центре столицы, который осудили даже в ОБСЕ. При этом до сих пор нет ни результатов расследования правоохранительных органов, ни наказания виновных", - добавили в представители вещателя.

Также утверждается, что власти, в лице Нацсовета по вопросам телерадиовещания и СБУ, пытаются оказывать давление на редакционную политику канала, "совершаются попытки отобрать канал у законного владельца".

"Одним из традиционных рычагов власти являются подконтрольные ей радикалы. Безнаказанность радикальных организаций в Украине подталкивает их к все большей агрессии. Правоохранители обязаны 21 сентября выполнить свой долг и защитить журналистов от насилия", - говорится в заявлении.

"Свобода слова в Украине под угрозой. Насилию должен быть положен конец. Иначе диктатура в Украине, о которой уже вслух говорят в Европарламенте, станет реальностью", - заявляет редакция канала.

Напомним, недавно телеканал "112-Украина" попытались арестовать через суд. Активы телекомпании хотели заблокировать СБУ и прокуратура. И не просто заблокировать, а передать в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Также мы сообщали о том, что в октябре прошлого года телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить наступление на свободу слова. Журналисты жаловались на давление со стороны тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана.