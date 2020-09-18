Мэр Харькова Геннадий Кернес, который прибыл в Берлин на самолете для лечения в клинике "Шарите", после прибытия чувствует себя значительно лучше.

Об этом сын Кернеса Родион Гайсинский написал на своей странице в Instagram.

"Ему гораздо лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу", - заявил Гайсинский.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких. После того он выразил уверенность, что вскоре пойдет на поправку и поблагодарил харьковчан за поддержку.

Как сообщала "Страна", около часа ночи 17 сентября Геннадий Кернес на частном самолете Bombardier Challenger 604 прилетел в клинику "Шарите". Состояние его оценивалось как тяжелое, но он находился в сознании.

Также "Страна" писала, что Кернес потратил 5,87 млн гривен на медицинские услуги и перелет в Берлин. Соответствующие декларации о существенном изменении имущественного состояния обнародованы в Едином реестре. Так, 16 сентября Геннадий Кернес потратил 1 миллион 748 тысяч 137 гривен на "специализированные авиационные транспортные услуги". Еще 4 миллиона 124 тысяч 665 гривен он заплатил за медицинские услуги.