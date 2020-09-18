Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун рассказал, что советником генпрокурора Ирины Венедиктовой работает человек с судимостями. Он совершил ряд преступлений в Грузии.

Об этом бывший генпрокурор рассказал в эксклюзивном интервью "Стране".

По словам Пискуна, всего у Венедиктовой восемь советников. Само он в течение месяца был девятым. Для него стало неожиданностью как такое количество консультантов, так и их "качество".

"Еще для меня стало неожиданностью, что среди других советников генпрокурора работает гражданин Грузии, у которого не погашена судимость... Его зовут Зураб Адеишвили. Помните, во времена Саакашвили был один из руководителей правоохранительной системы Грузии, осужденный за ряд совершенных преступлений на территории Грузии, грузинским судом им же "отреформированным"?" - сказал собеседник "Страны".

Пискун выразил сомнение, что такой человек "может быть надлежащим советником генпрокурора в сфере верховенства права".

Весной "Страна" рассказывала о том, кто такой Адеишвили и какие преступления за ним числятся.

Как мы писали, Пискун был принят на работу в Офис генпрокурора в конце июля.

Однако не прошло и месяца, как он уволился с новой должности.