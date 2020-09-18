В Международном благотворительном фонде имени Рабби Нахмана прокомментировали празднование еврейского нового года, который начали отмечать сегодня вечером.

Как заявила "Стране" юрист фонда Ирина Рыбницкая, празднование Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса и ограничений на въезд иностранцам стало рекордно малочисленным за последние 40 лет.

"В этом году, мягко говоря, праздник не такой, как обычно. Улицы возле могилы Рабби Нахмана практически пустые. В прошлые годы в дни Рош ха-Шана там было не протолкнуться. Сейчас такого нет. Настроение у всех довольно подавленное. Родственники и друзья многих паломников не попали в Умань. Точной информации о том, сколько в этот раз в Умань приехало хасидов, нет ни у кого. Называют цифру до 1500 хасидов, но у меня ощущение, что их гораздо меньше, чем кто-либо мог подумать. Это рекордно малое количество паломников за несколько десятков лет. Может быть, только в 1980-х годах их было меньше", - сообщила юрист.

Также сотрудница фонда прокомментировала тот факт, что хасиды не соблюдают карантинные ограничения. В частности, некоторые из них игнорируют социальную дистанцию (танцуют, обнимаясь) и не носят маски, в чем убедились журналисты "Страны". Хотя ранее в Фонде уверяли, что празднование пройдет с соблюдением карантинных ограничений.

"Мы проводили разъяснительную работу с паломниками, даже в громкоговоритель объявляли - носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Все сказали, мол, "да-да-да", но часть хасидов полагает, что улица - это не общественное место. К могиле их не пускают без масок, пускают ограниченное количество человек. Это мы можем проконтролировать. Но дальше... Их же за отсутствие маски бить никто не будет. Выгонять их мы тоже не имеем права. При этом ковида среди еврейской общины нет, их тестировали. Мне кажется, правоохранители вокруг улицы Пушкина в Умани на блок-постах уже и сами поняли, что эти меры безопасности излишни - полицейских там визуально сегодня даже больше, чем хасидов. Может, то, что паломники не носят масок, это своеобразный протест против подобных ограничений", - ответила Ирина.

Также юрист фонда рассказала о судьбе тех паломников, которых Украина не пустила на свою территорию через границу с Беларусью. По ее словам, их, вероятно, приютили на время Рош ха-Шана белорусские еврейские общины.

Ранее мы поговорили с работниками дендропарка в Умани о том, как ведут себя хасиды, приехавшие на Новый год в город.

Напомним, сегодня отмечается еврейский Новый год (Рош ха-Шана). Мы собрали главные традиции этого еврейского праздника.