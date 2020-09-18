Трижды занимавший должность генерального прокурора Украины Святослав Пискун короткое время пробыл советником нынешнего главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В интервью "Стране" он объяснил, почему всего лишь через месяц после начала работы в ведомстве решил уйти.

По словам Пискуна, при генпрокуроре были сомнительные советники, причем один из них даже с судимостью. Такой фон ему не понравился.

Но другие советники стали не единственной причиной ухода.

"Мне было достаточно. После я увидел, что стратегия, по которой движется прокуратура, не изменилась со времен господина Рябошапки. При этом все те же тесты для полуумных прокуроров, составленные полуумными специалистами и предоставленные Генпрокуратуре компанией, торгующей бананами и картонными ящиками. Я понял, что восстановить этот правовой вандализм, судя по всему, мне не удастся, а принимать в нем участие даже каким-то боком мне не с руки", - признался юрист.

Затем он уточнил, что в ведомстве продолжалась проводиться стратегия, которую задал Рябошапка.

"Например, продолжение аттестации. Это издевательство над людьми, которые заслуживают пенсии. Им не выдают справки о пересчете пенсий, а речь идет о 5000 пенсионерах. Всем по правоохранительной системе выдали, только прокуратуре - нет. Я же выступаю третьей стороной в исках. Вместе с Союзом юристов Украины помогаем готовить иски для этих пенсионеров. Значит, у меня конфликт интересов с генпрокуратурой. Те, прокуроры, которые незаконно уволены во времена Рябошапки и восстановлены в судах, также не принимаются на работу. И я не увидел другого пути решения этих вопросов без политической и правовой воли руководства Генпрокуратурой", - обрисовал ситуацию Пискун.

Также он сказал, что Рябошапка сделал "окончательный удар по прокуратуре" и "просто развалил систему".

Напомним, Пискун стал советником генпрокурора в конце июля.

А в конце августа ушел с этой должности, о чем писала "Страна".