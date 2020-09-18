"Ничего не изменилось со времен Рябошапки". Пискун рассказал, почему уволился из советников Венедиктовой
Трижды занимавший должность генерального прокурора Украины Святослав Пискун короткое время пробыл советником нынешнего главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой.
В интервью "Стране" он объяснил, почему всего лишь через месяц после начала работы в ведомстве решил уйти.
По словам Пискуна, при генпрокуроре были сомнительные советники, причем один из них даже с судимостью. Такой фон ему не понравился.
Но другие советники стали не единственной причиной ухода.
"Мне было достаточно. После я увидел, что стратегия, по которой движется прокуратура, не изменилась со времен господина Рябошапки. При этом все те же тесты для полуумных прокуроров, составленные полуумными специалистами и предоставленные Генпрокуратуре компанией, торгующей бананами и картонными ящиками. Я понял, что восстановить этот правовой вандализм, судя по всему, мне не удастся, а принимать в нем участие даже каким-то боком мне не с руки", - признался юрист.
Затем он уточнил, что в ведомстве продолжалась проводиться стратегия, которую задал Рябошапка.
"Например, продолжение аттестации. Это издевательство над людьми, которые заслуживают пенсии. Им не выдают справки о пересчете пенсий, а речь идет о 5000 пенсионерах. Всем по правоохранительной системе выдали, только прокуратуре - нет. Я же выступаю третьей стороной в исках. Вместе с Союзом юристов Украины помогаем готовить иски для этих пенсионеров. Значит, у меня конфликт интересов с генпрокуратурой. Те, прокуроры, которые незаконно уволены во времена Рябошапки и восстановлены в судах, также не принимаются на работу. И я не увидел другого пути решения этих вопросов без политической и правовой воли руководства Генпрокуратурой", - обрисовал ситуацию Пискун.
Также он сказал, что Рябошапка сделал "окончательный удар по прокуратуре" и "просто развалил систему".
Напомним, Пискун стал советником генпрокурора в конце июля.
А в конце августа ушел с этой должности, о чем писала "Страна".