Сегодня полиция поставила точку в деле избиения Владимира Балуха - бывшего "узника Кремля", которого ровно год назад, прошлым летом освободил Владимир Зеленский.

Балух серьезно пострадал в ночь на 8 сентября в столичном Гидропарке - его с пробитой головой нашли утром.

После чего это избиение стало предметом политических спекуляций. Партия Порошенко, которая хотела выдвигать Балуха на выборы, заявила о том, что на него напали некие идеологические противники. Хотя никакими фактами это не подтверждалось.

За Балуха немедленно вступился лично Владимир Зеленский. Он заявил, что именно это преступление нужно расследовать как можно скорее. Высказалось и руководство МВД. То есть вся власть фактически возвела это дело вслед за Порошенко в ранг политического.

Однако по итогу оно оказалось обычной пьяной разборкой. Разбирались в этой истории.

Кто такой Владимир Балух

Балух - националист из Крыма, работал на выборах президента в штабе Виктора Ющенко.

После аннексии полуострова у него нашли дома патроны и осудили за незаконное хранение оружия. Балух получил в 2016 году почти четыре года колонии. Прошлым летом его освободили по обмену, о котором с Путиным договорился Зеленский.

Сразу после возвращения в Украину Балух начал выступать в пользу Порошенко. Он участвовал в акциях "Нет капитуляции", а также в беспорядках в защиту радикала Стерненко, который обвиняется в убийстве.

В начале сентября стало известно, что Балух будет участвовать в местных выборах от партии Порошенко "Европейская солидарность". Ему даже прочили первое место в списке в Киевсовет, но из-за избиения пришлось якобы поставить на это место Марину Порошенко.

"Покушение страны-агрессора"

Балуха, как уже говорилось, нашли в Гидропарке утром 8 сентября с разбитой головой. Его доставили в реанимацию. С тех пор он только раз приходил в сознание, пытался сорвать с себя повязку, из-за чего его погрузили в состояние медикаментозной комы.

То есть состояние у Балуха тяжелое по сей день. Также у него были сломаны рука и ключица.

Сначала сообщалось, что у Владимира пропали деньги и мобильный. Потом следствие заявляло, что нашло сумку пострадавшего.

В Гидропарке Владимир и бывшие заключенные из России отмечали тем вечером годовщину освобождения. О чем свидетельствовала запись в Facebook у Олега Сенцова.

Однако никто из тех, с кем отмечал Балух, не были свидетелями избиения.

Сразу после госпитализации активиста начались тревожные заявления. В "Европейской солидарности" сообщили, что Владимир едва ли не схлестнулся с "компанией русскоязычных".

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить .... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза (нардепа фракции "Евросолидарность", замглавы Меджлиса крымскотатарского народа – Ред.)", - написала Геращенко в Фейсбуке.

Также в Сети начали появляться версии, что Балуха специально выслеживали - и якобы делалось это специально к годовщине его освобождения.

А нардеп от "ЕС" Артур Герасимов пошел еще дальше и обвинил в нападении Россию.

"Прозрачность жизни и деятельности Владимира Балуха после освобождения сосредотачивает нас как народных депутатов на мысли, что это нападение - это покушение на убийство этого активиста, этого политзаключенного со стороны государства-агрессора", - заявил он.

Еще один нардеп - Ахтем Чийгоз - который передал Ирине Геращенко информацию о "русскоязычной компании", считает, что кто-то при Балухе "оскорбил Украину".

"У меня никаких сомнений нет, что его избила группа людей, потому что он такой мощный парень и физически, и духом - и никогда никому не позволил бы оскорблять Украину, украинцев. Других мотивов там нет. Пусть никто не ищет. Это порядочный, честный и патриотичный человек", - заявил Чийгоз.

То есть однопартийцы Балуха выдвинули две версии - конфликт активиста с некой компанией, которая "оскорбляла Украину". И покушение на убийство со стороны России.

При этом полиция ни малейших оснований для "политической" версии не озвучила. Однако в Офисе президента заявили, что ее нужно проверить. "Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - показали свою обеспокоенность в ОП.

К чему на самом деле пришло следствие

После этого ажиотажа киевскую полицию бросили на раскрытие резонансного преступления. И буквально через десять дней стало известно, кто избил Владимира Балуха.

Около полуночи Владимир вышел из ресторана "Козак" и направился в ночной клуб Eden, который находится там же в Гидропарке.

"Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь", - описывает фабулу дела Нацполиция.

Сегодня того, с кем подрался Балух, задержали. Это киевлянин 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Теперь ему объявили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений и намерены избрать меру пресечения. Но уже ясно, что эта история - обычная бытовуха. А не "происки Кремля".

Что означает история с Балухом

Итак, из сообщения МВД следует несколько вещей.

Главное - полиция не говорит, что на Балуха напали. Вместо этого есть формулировка "возник конфликт".

Учитывая, что Владимир уже накануне выпивал в другом ресторане, разборка шла под алкоголем. Причем в релизе полиции ничего не сказано о том, что второй участник драки был пьян. Впрочем, это еще предстоит установить следствию.

Также уже ничего не говорится о пропаже вещей, то есть исключили версию ограбления.

То есть по итогу никаких покушений от "страны-агрессора" или "русскоязычной компании" не было. Была пьяная драка в ночном клубе.

Зато "Европейская солидарность" сделала на избиении своего соратника масштабный пиар. А Офис президента ему подыграл.

Ситуация также показала, как полиция и власть в целом расследуют преступления, когда дело касается "правильных" активистов. Даже если неочевидно, кто это преступление спровоцировал (как пока что в случае с Балухом).

При этом никакой подобной реакции на избиения других активистов не поступает. Еще один яркий пример - сожжение дома родителей журналиста Дмитрия Васильца, который два года просидел в СИЗО при Порошенко по надуманному обвинению. По этому эпизоду никто обеспокоенности не высказывает - хотя Василец по сути такой же бывший политзаключенный, как и Балух.