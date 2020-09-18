Командование восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пятницу начало у Тайваньского пролива учения, более похожие на реальный бой. Учения являются предупреждением США, чей представитель Кит Кратч посетил островное государство.

Об этом пишет китайская Global Times.

По информации тайваньских СМИ, около 07:00 утра самолеты НОАК приблизились к острову с четырех направлений: с юго-запада, запада, северо-запада и севера. В Тайваньском проливе появились 18 китайских самолетов.

Китайское издание пишет, что НОАК вела себя сдержанной.

"Каждый раз, когда высокопоставленный чиновник США посещает Тайвань, истребители НОАК должны быть на шаг ближе к острову. Если госсекретарь или министр обороны США прибудет на Тайвань, НОАК должна пролететь над островом и провести над ним учения. Ракеты, которые мы испытываем, также должны пролететь над Тайванем, даже над резиденцией президента. Если тайваньские власти и дальше будут действовать агрессивно, такие сценарии обязательно сбудутся", - предупредила ежедневная газета.

В издании также назвали два важных сигнала, которые КНР посылает Тайваню с помощью учений. Во-первых, наличие серьезной решимости предупредить сговор между США и островом. Во-вторых, демонстрация скорости реакции на визит заместителя госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кита Кратча, который прибыл на остров в четверг.

По словам Global Times, предварительного объявления о военных учениях НОАК не было, решение принималось в последнюю минуту. Стремительность реакции показала, что НОАК имеет возможность мобилизовать и организовать военные действия, нацеленные на Тайвань, за очень короткий период времени.

"Благодаря этим учениям и предыдущей серии учений НОАК накопила опыт нападения на Тайвань и усвоила ключевые данные о системе обороны Тайваня. Это репетиции захвата Тайваня. Нужна политическая причина, которая может превратить их в настоящую битву за разгром сил независимости Тайваня", - отметила газета.

В Китае считают, что США и Тайвань не должны недооценивать ситуацию или полагать, что китайская власть блефует.

"Если они будут продолжать провокации, неизбежно разразится война... Независимость Тайваня - это тупик", - написало издание.

Как писала "Страна" в прошлом году, в разгар протестов в Гонконге Китай не позволил двум военным кораблям США зайти в порт бывшей британской колонии.

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