Подозреваемым в избиении бывшего заключенного в России Владимира Балуха стал житель Киева, который, по версии следствия, ударил пострадавшего на почве конфликта.

Об этом в пятницу, 18 сентября, информирует пресс-служба столичной полиции.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, накануне происшествия Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак".

"Около полуночи экс-политзаключенный вышел из заведения и направился в ресторан "Edem" (имеется в виду ресторан "Эден" - Ред.)", - утверждают правоохранители.

Там у него возник конфликт с местным жителем 1988 года рождения, который тогда пришел в гости к знакомому, охраннику одного из ресторанов.

"Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу", - добавили в полиции.

В пятницу мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Сегодняшнее громкое задержание прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть обычная бытовуха. И судя по всему - под влиянием алкоголя. Хотя ранее "Европейская солидарность" намекала на политический подтекст, заявляя, что Балух имел конфликт с "русскоязычной компанией", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно сопредседатель фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко заявила, что в ночь происшествия рядом с Балухом отдыхала русскоязычная компания, что и возмутило бывшего политзаключенного. На фоне этого возник конфликт, который завершился избиением Балуха.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с избиением Балуха в киевском Гидропарке.