Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что если вводить амнистию на Донбассе, то она не может быть выборочной. То есть фактически повторил заявления, которые он делал в интервью "Страна".

Об этом Фокин рассказал в эфире "Украинского радио" в пятницу, 18 сентября.

Так, на вопрос журналиста, как можно "амнистировать боевиков, которые пытали и убивали людей", Фокин ответил: "Как вы представляете выборочную амнистию?"

"Очистили мы землю от оккупантов, Донбасс украинский и граница взята под контроль нашими пограничниками. Как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тысяч. Ведь нигде, никак я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет", - заявил Фокин.

Также он подчеркнул, что это лично его позиция и он не высказывается в этом случае ни от имени государства, ни от имени ТКГ.

Напомним, подобные заявления Фокин делал и в интервью "Стране", за что его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков, а также бывший глава СНБО Александр Турчинов.

Кроме того, зампредседателя украинской делегации в ТКГ попал в базу "Миротворца" из-за высказываний об особом статусе Донбасса и амнистии. Офис президента в свою очередь открестился от слов Фокина.