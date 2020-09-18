Полицейские задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Twitter.

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры", - написал министр внутренних дел.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, Балуха избили в столичном Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму. Уже 11 сентября стало известно, что врачи ввели его в медикаментозную кому.

По данным Нацполиции, Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в заведении на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи.

Владимир Балух вернулся на родину год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена пленными вместе с еще 35 людьми. После этого Балух работал в офисе украинского омбудсмена в Киеве, а на местных выборах-2020 присоединился к команде Порошенко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с избиением Балуха в киевском Гидропарке.