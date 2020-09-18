Народный депутат Андрей Деркач, 16 сентября опубликовавший новую порцию разоблачения украинско-американской коррупции, подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК). Иск адресован Министерству иностранных дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В иске нардеп потребовал признать противоправным бездействие МИД, который не выступил с официальными заявлениями (нотами протестов) относительно вмешательства отдельных должностных лиц США и посольства Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти.

В иске Деркач просит обязать ведомство в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда по указанному делу сделать официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Чуть более недели назад США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента.

Депутат назвал это местью Демократической партии США за разоблачение коррупции ее лидеров.