Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменениях карантинных зон и ситуации с заболеваемостью в Украине, ссылаясь на результаты заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 18 сентября. По его словам, в регионах, где придерживались ограничительных мер, число заражений снижается. А самая тревожная ситуация в Тернополе.

Слова министра приводит в Фейсбук пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, с 21 сентября "красный" уровень эпидбезопасности будет действовать в 14 административных единицах, тогда как сегодня он установлен в 37 городах и районах. Таким образом, число "красных" административных единиц уменьшится на 23.

Ограничения для "красных" зон определяет Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС по предложению региональных комиссий. Они будут установлены в понедельник, 21 сентября.

Отдельные города и районы вышли из "красной" зоны, в том числе Ивано-Франковск, Коломыя и Калуш, Измаил и Болградский район Одесской области, город Дубно Ровенской области, город Тернополь и другие.

Киев остался в перечне регионов с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности. Всего к нему отнесены 85 административных единиц, что на одну меньше, чем неделю назад.

К "желтой" зоне отнесены 236 административных единиц, что на 63 больше, чем по состоянию на 10 сентября.

Степанов отметил, что в Тернополе заболеваемость в 4,97 раза превышает среднюю по Украине за 14 последних дней. Также высок показатель инцидентности за последние 14 дней в городе Бережаны Тернопольской области - более 699 случаев на 100 000 населения. Это в 17 раз превышает базовый показатель (40 на 100 000 населения) и в 7 раз - средний показатель по Украине.

"В районах и городах, где придерживались введенных в стране мер, наблюдается существенное снижение заболеваемости. Очень важно соблюдать установленные правила. Хочу подчеркнуть, что мы постоянно общаемся с местными властями по выполнению эпидемических требований ", - сказал министр.

Ранее "Страна" перечисляла, какие населенные пункты попадают в разные цветовые зоны с 21 сентября.

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