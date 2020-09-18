В аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом произошел инцидент в салоне самолета, который готовился к вылету в турецкую Анталью. Экипажу пришлось высадить неадекватного пассажира, который по неизвестным причинам начал мяукать и пытался покинуть самолет через иллюминатор. Из-за этого рейс задержали почти на час. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

"Рейс FV5663, который летел из Пулково в Анталью, задержали почти на час из-за чувака, который бился, кричал "Мяу!!!" и пытался выбраться из самолета через иллюминатор. Щас "котана" уже вывели, взлет разрешен", - говорится в сообщении.

Отметим, что странные инциденты на борту самолета не такая уже большая редкость. В начале августа в самолете из-за маски подрались летевшие на Ибицу туристы.

Ранее "Страна" писала о том, что боксер Сергей Ковалев осыпал американку долларами в самолёте, а та пожаловалась полицию.