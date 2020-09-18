Традиционно, помимо могилы Рабби Нахмана, хасиды посещают главную достопримечательность Умани - дендропарк "Софиевка".

Продавцы сувениров в парке говорят, что хасиды из года в год дают им хорошо заработать, но клиенты они специфические.

"Хотят все "на шарка" (на шару, бесплатно - Ред.). И покупать все тоже. Все скупить хотят по одному доллару", - сказала нам одна из продавщиц.

"Они жадничают, торгуются. Презирают нас. Мы же другой веры. Они считают нас ниже себя. Многие пытаются нас унизить, что-то украсть", - уверяет она.

"Сейчас их, кстати, здесь должно было бы быть очень много уже, а их просто нет. Сегодня ни одного хасида не было", - добавила другая продавщица.

Еще один продавец сообщил "Стране", что в прошлом году хасидов в Умани было 30 тысяч. Чтобы войти в парк, им надо заплатить за вход так же, как остальным туристам. Но каждый раз возникают споры из-за того, что хасиды хотят пройти в парк бесплатно.

"Выторг "Софиевке" они дают, но не так чтобы большой... У них есть свой специальный базар на Пушкинской, мы туда торговать не ходим... Понимаете, этих хасидов невозможно выдержать. Они могут нагрести товара, все поснимать, все в кулек скинуть, начать торговаться, а потом все бросить и уйти. И при этом это все с таким "фе". С ними очень сложно. Они воруют. Есть среди них воспитанные люди, конечно, но большинство - полудикие. И нахальные. 560 правоохранителей приехало их охранять на улицу Пушкина, и не зря. Они все по норкам попрятались. Не знаю, как они сюда добрались. Но знаю, что из них шестеро больных ковидом лежат у нас в инфекционной больнице", - рассказала нам продавщица.

Охранник дендропарка говорит, что все хасиды, приезжающие в Умань, также посещают "Софиевку" - так завещал основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман.

"Он написал завещание: встречать новый год у него на могиле и посещать Софиевку, потому что он ходил сюда молиться", - сообщил он "Стране".

По словам работника парка, если раньше хасиды приезжали в Умань только на Рош ха-Шана, то теперь они построили себе целый еврейский квартал в городе и "живут тут круглый год". А в Софиевке оставляют немало денег.

"Сувениры покупают, "повернуты" на детских игрушках. Электромобили нанимают, карты, на катамаранах, на лодках катаются. Оставляют деньги. Но это те, которые при деньгах. Основная масса - нема грошей. Они же сюда едут на халяву, им община все оплачивает: поезд, проживание", - сказал охранник.

По его словам, пожилые хасиды приезжают в Умань из религиозных побуждений, а вот молодежь - "оторваться".

"Есть там сильно верующие, а молодежь едет сюда оторваться: побухать, наркоту поискать. Вот такие они верующие. Но зато верой прикрываются. Засранцы они. Один хасид мусора оставляет, как 10 украинцев. Срач такой, извините за слово. Есть такие, что и унитазом толком не умеют пользоваться", - возмущен охранник дендропарка.

Он считает правильным то, что в этом году хасидам ограничили въезд в Украину.

"Израиль - в красной зоне, а хасиды - в группе риска", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что сегодня вокруг могилы Нахмана в Умани пусто, к ней стягиваются немногочисленные паломники-хасиды.

Также "Страна" сообщала, что правоохранители в Умани начали проверки хасидов. Полицейские таким образом хотят выявить нелегально приехавших в Украину паломников.

Напомним, сегодня хасиды отмечают еврейский Новый год (Рош ха-Шана). Мы собрали главные традиции этого праздника.