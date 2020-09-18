Вслед за ожидаемыми заморозками на западе Украины дыхание легкого мороза почувствует и столица. Это произойдет уже в ночь на 19 сентября, в канун субботы.

О заморозках предупредил Украинский гидрометцентр.

С 00:00 до 9:00 в Киеве весьма вероятны заморозки на поверхности почвы до 0...-5°С.

Что касается погодной обстановки в целом, то в субботу в столице будет переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит +6...+8 градусов Цельсия, днем - +18...+20 градусов. Осадки не ожидаются.

Ранее "Страна" рассказывала, что похолодание после жары в Украину принес атмосферный фронт.

Мы также писали, что жара, скорее всего, больше в этом году не вернется.