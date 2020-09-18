Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" номером первым в избирательном списке в Киевский областной совет хотела выдвинуть бывшего заключенного в России Владимира Балуха. Однако после его избиения отказалась от этого плана.

Об этом сообщила в Фейсбук соратница Порошенко Ирина Геращенко.

"Володя уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии. "Европейская солидарность" планировала делегировать В. Балуха первым номером нашего избирательного списка в Киевский областной совет. Сейчас это нереалистично", - написала Геращенко. Правда, не указала, кого выдвинут вместо избитого партийца.

Также она привела информацию от лечащих врачей Балуха: его состояние стабильно тяжелое, пациент до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

"До сих пор не известно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение", - добавила нардеп.

Ранее "Страна" писала, что Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа на выборах в Киевский городской совет.

Мы также приводили подробности происшествия с Балухом, когда его нашли избитым.