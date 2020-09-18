27-летний житель Киева в 2016 году из-за финансовых трудностей был вынужден оформить несколько микрокредитов в столице. Позже он вернул все займы с процентами и забыл об этом. Однако через четыре года ему неожиданно пришла повестка от следователя Главного управления полиции Киева. Явившись на допрос, мужчина узнал, что на него зарегистрировано некое ООО, прописавшееся в комнате в общежитии в Боярке Киевской области. Согласно госреестрам он единственный руководитель фирмы, которая должна по бумагам выращивать зерновые и осуществлять оптовую торговлю картонными изделиями. Однако это была только ширма. На самом деле фирма фигурирует в уголовном производстве по отмыванию крупных сумм денег в связке с такими же фиктивными ООО. Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

Тут мужчина и вспомнил, как в 2016 году при оформлении кредитов оставлял копии всех страниц своего паспорта конторе, выдавшей заем, и заверил их своей подписью. Вероятно, тогда злоумышленники и сделали его "директором" фирмы, работающей с конверт-центрами по-крупному.

По заявлению потерпевшего в полиции завели еще одно уголовное производство по факту подделки и использования поддельных документов по ст.358 УК Украины.

По материалам уголовного дела, группа лиц, действуя по предварительному сговору с должностными лицами и работниками банковских учреждений организовали на территории Киева и Днепропетровской области несколько фирм, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей, которые фактически не имели отношение к их деятельности и управлению средствами на их счетах. "Предприятие! занималось обналичиванием крупных сумм денег без фактического ведения хозяйственных операций.

Досудебным расследованием установлено, что на счета указанных предприятий, открытых в нескольких банках, соучастниками преступлений было организовано поступление безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов. Также на счета поступали государственные средства с целью их незаконного обналичивания и хищения.

Ряд этих фирм не имеют в собственности помещений для хранения продукции и транспорта для ее перевозки. Отсутствуют также сотрудники, числящееся на предприятиях. Все это делает невозможным выполнение и оказание того количества работ и услуг, которое отражено на бумажных носителях. Также большинство из указанных юридических лиц имеют одинаковые юридический адрес и адрес арендованных складских помещений, а реализация товаров (работ, услуг) происходит в тот же день, в который они были приобретены.

Счет недополученных государством денег в виде налогов от этого "оборота" идет на миллионы. Любопытно, что буквально на следующий день в реестры этой фирме с признаками фиктивности внесли изменения и назначили новым уполномоченным какого-то гражданина с кавказской фамилией.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-руководителей налоговой времен Верланова подозревают в крышевании конвертцентров.

Также мы сообщали, что ГФС прихлопнула в Киеве конвертационный центр, который обналичил 160 миллионов.