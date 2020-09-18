Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на 350 млн долларов, решение о выделении которого было принято еще в конце июня. Обещанные средства до сих пор не поступили. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина ожидает этот транш.

"Мы 1 сентября провели крупнейшую выплату 2 млрд долларов и сделали это самостоятельно без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к различным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал Марченко.

Министр надеется, что Украина все же получит первый транш из общего кредита в 700 млн долларов еще до конца года. При этом он уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь больший кредит от Всемирного банка.

"В первую очередь мы говорили о 1 млрд долларов через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за большого количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была уменьшена до 700 млн долларов и отдельный проект социальной поддержки, который мы сейчас финализируем. Мы надеемся получить все эти средства в этом году, поскольку это залог своевременного финансирования накопленных расходов", - пояснил министр.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Гетьманцев все еще верит в транш МВФ до конца года.

Также мы сообщали, что после решения Конституционного суда по главе НАБУ в МВФ затрудняются назвать дату нового транша.