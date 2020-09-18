Власти Беларуси готовы дать "адекватный ответ" западному давлению санкциями. В частности, официальный Минск может принять меры против аккредитованных в стране зарубежных СМИ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает СТВ.

По его словам, Беларусь не будет инициатором действий, направленные на ухудшение отношений с Евросоюзом или отдельными его участниками.

"Естественно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - добавил Макей.

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию, которой не признал Лукашенко президентом Беларуси и поддержал введение против него санкций.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия усилят защиту Союзного государства.