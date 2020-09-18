Коронавирусом заразился глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, в отношении которого летом САП открыла уголовное дело.

Об этом со ссылкой на источник из его окружения сообщает "РБК-Украина".

Отметим, что Черкасскому 49 лет. Он был народным депутатом Верховной Рады Украины 6-го созыва. Председателем Службы финансового мониторинга он стал с марта 2014 года. Летом прошлого года его ввели в состав СНБО Украины, а в 2020 году - в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, 18 сентября стало известно, что число зараженных Covid-19 в Украине за сутки выросло на 3 228 человек.

Также мы писали о том, что в Украине Covid-19 косит ВИП-ряды: нардеп Нагорняк и певица Камалия с семьей заболела коронавирусом.