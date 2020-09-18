Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 21 сентября. Столица Украины останется в "оранжевой" зоне.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, в "красную" зону отнесены:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В "оранжевую" зону включены:

Винница и Казатин Винницкой области;

и Казатин Винницкой области; город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;

город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород , Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области; Пологовский район Запорожской области;

Ивано-Франковск , Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

Сумской области; города Тернополь , Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;

, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области; города Харков , Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Черновцы , Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области; Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

Ограничения "желтой" зоны распространяются на:

города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкой, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области; города Житомир , Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье , Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;

, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области; города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Львов , Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области; города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;

и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области; города Одесса , Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области; город Ровно , Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиливский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы , Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области; город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районах Черниговской области.

Остальные районы, города и населенные пункты Украины отнесены к "зеленой" зоне.

Также напомним ограничения, которые соответствуют каждой из карантинных зон в Украине.

"Зеленая". Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте. Также в этой карантинной зоне не могут работать ночные клубы.

"Желтая". Кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая". Кроме ограничений "желтой зоны", предусматривает запрет на: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1 человека на 20 квадратных метров и более 100 человек.

"Красная". Кроме ограничений "оранжевой зоны" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Ранее Кабмин в очередной раз изменил критерии критерии коронавирусного зонирования украинских регионов. Так, чтобы попасть в "красную" зону, в городе, населенном пункте или районе уровень заболеваемости Covid-19 должен превысить средний по стране больше чем впятеро.

Напомним, по состоянию на 17 сентября Киев и 19 регионов Украины не были готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости Covid-19.