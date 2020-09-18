Звезды российского шоу-бизнеса выпустили музыкальный клип в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, который был снят на песню "Любимую не отдают". Отметим, что название песни - это цитата из заявления Бацьки, которое он сделал, обращаясь с посланием к народу и парламенту накануне президентских выборов 9 августа, после которых в Белоруссии начались акции протеста.

В съемках клипа участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие артисты.

Музыку и слова песни написал творческий и семейный дуэт Юлия Быкова и Евгений Олейник, которые живут в Беларуси и уже 15 лет. Клип ролик размещен 17 сентября на канале группы "Аура", созданной белорусскими музыкантами. За сутки после публикации он набрал более четверти миллиона просмотров. Любопытно, что при этом у видео нет ни одного лайка, ни дизлайка.

Ранее "Страна" писала о том, что Европарламент заявил, что с 5 ноября Лукашенко перестанет считаться президентом Беларуси.

Также мы сообщали, что в ООН предостерегают от появления "железного занавеса" в Беларуси.