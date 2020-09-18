В Умани, куда на еврейский новый год Рош ха-Шана обычно съезжаются паломники-хасиды, правоохранители проверяют законность пребывания и попадания на территорию Украину иностранцев.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД Украины.

Иностранцев проверяют пограничники, сотрудники миграционной службы и Нацполиции. Особенное внимание уделяется возможным злоупотреблениям во время пересечения границы.

"Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, подтверждающие цель их приезда в Украину, в частности касаемо лечения, различных приглашений, а также не соблюдать правила транзитного проезда через нашу страну, который может длиться не более 48 часов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что определенное количество иностранцев, которые не соблюли условия въезда и пренебрегли законодательством Украины, уже разоблачено. Их выдворят с запретом на въезд в страну на три года.

Напомним, сегодня вокруг могилы цадика Нахмана в Умани пусто, к ней стягиваются немногочисленные паломники-хасиды.

Также мы писали о том, что хасиды считают, что следующий год будет плохим, потому что они из-за политиков не смогли "намолить" на хороший.