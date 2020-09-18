Юрист Эльман Пашаев, который представлял интересы актера Михаила Ефремова на суде по делу о смертельном ДТП, лишен статуса адвоката.

Соответствующее решение приняла Адвокатская палата Северной Осетии, передает РИА Новости.

"Пашаев лишен статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты", - заявили в Федеральной палате адвокатов.

Ранее квалификационная коллегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка, а Минюст РФ внес представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний о деле Ефремова. Примечательно, что Пашаев лишен адвокатского статуса уже в 5-й раз. Через год он может снова сдать экзамен и вернуть себе лицензию.

Что касается адвоката потерпевших, Александра Добровинского, ведомство привлечет его к дисциплинарной ответственности. Это представление будет рассмотрено московской коллегией.





Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил народного артиста России Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение им пьяного ДТП, в результате которого погиб человек. Пашаев пытался доказать, что за рулем автомобиля в момента аварии был не Ефремов, а другой водитель.

Сам Ефремов утверждал, что Пашаев его "подставил на эти восемь лет".

Ранее мы писали, что новый адвокат артиста Владимир Васильев подал жалобу на приговор. Защитник Ефремова намерен добиться для него 4 лет условного срока.