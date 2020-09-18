Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Украине бы было меньшая заболеваемость коронавирусом, если бы не местные выборы, которые пройдут 25 октября 2020 года.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в Тернопольской области, видео опубликовано в Facebook.

"Я считаю, что, если бы не местные выборы, говорю откровенно, заболеваемость у нас была бы меньше. Я говорю правду. Всегда люди ориентируются на лидера... Если люди видят, что глава села или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации... Что можно проводить день города и собирать по 20-30 тысяч человек.... Люди видят, ориентируются и так себя ведут. Ответственность именно на таком руководстве. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев Covid-19", - заявил Зеленский.

По словам президента, он не шел бы ни с кем на какие компромиссы по поводу смягчения карантина, потому что результатом будет количество погибших людей.

Зеленский о коронавирусе и выборах - с 05:40

Напомним, 18 сентября стало известно, что число зараженных Covid-19 в Украине за сутки выросло на 3 228 человек.

Также мы писали, что ежедневно коронавирусом заражается более 100 правоохранителей.