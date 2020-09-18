Словацкие пограничники совместно с сотрудниками отдела по делам иностранцев депортировали из страны 23 нелегальных работника, шесть из которых являются украинскими гражданами.

Об этом в пятницу, 18 сентября, информирует пресс-служба полиции Словакии.

Сообщается, что спецоперация по раскрытию деятельности нелегальных рабочих на предприятиях в Зволене, Холиче и Новом городе-над-Вагом проводилась под руководством Европола.

По данным правоохранителей, 17 рабочих из Сербии и шесть из Украины были изгнаны с территории Словакии. Чем занимались нелегалы на производстве пока неизвестно.

Напомним, еще два года назад власти Словакии требовали от Польши более тщательно контролировать въезд нелегальных рабочих из Украины.

Ранее мы писали, что глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывает выслать на родину украинских заробитчан из-за массового нарушения ими двухнедельного карантина, который является основным условием въезда в страну.