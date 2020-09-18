В Киеве 30-летняя женщина, у которой не получилось стать суррогатной матерью, продала иностранно семейной паре собственного ребенка. Обман вскрылся после того, как якобы биологические родители малыша сделали генетическую экспертизу для оформления гражданства ребенку. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, что в 2018 году в один из столичных медицинских центров по предоставлению услуги в сфере репродуктивной медицины, обратились супруги из КНР для участия в программе суррогатного материнства. По рекомендации клиники они заключили контракт с украинкой, которая за вознаграждение в сумме 400 тысяч гривен согласилась выносить ребенка для биологических родителей.

Клиника провела соответствующие медицинские процедуры по оплодотворению, но как позже выяснилось, они не привели к беременности суррогатной матери. Однако женщина сильно желала получить вознаграждение и, как ей показалось, нашла выход из положения. Она забеременела естественным путем от своего сожителя.

"В течение всего времени беременности подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком", - говортся в сообщении.

Иностранцы были уверены, что именно они являются биологическими родителями новорожденного и выплатили суррогатной матери 400 тысяч гривен компенсации.

"Пострадавшие разоблачили обман лишь при проведении исследования на генетическое родство с новорожденным ребенком при оформлении ему гражданства КНР. Сейчас следствие продолжается. Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц медицинского центра", - говорится в сообщении.

Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении 30-летней женщине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве младенцев от суррогатных матерей одели в вышиванки и вручили иностранцам.

Также мы сообщали, что детский омбудсмен Кулеба предложил запретить в Украине суррогатное материнство для иностранцев.