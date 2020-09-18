Паломники-хасиды полностью освободили территорию возле КПВВ "Новые Яриловичи", оставив после себя большое количество мусора с белорусской стороны границы.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси. Спасибо сотрудникам Пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление - Вы выполнили свой долг", - говорится в сообщении.

Геращенко добавил, что белорусским пограничникам "осталось только прибрать территорию после паломников", после чего КПВВ "Новые Яриловичи" сможет возобновить свою работу. Чиновник также прикрепил фотографии территории возле украинско-белорусской границы, на которой остался мусор.

"Мы предупреждали Белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников не смотря ни на какие песни и пляски. И просили белорусов не пропускать паломников через свой КПП. Нас не послушали. Теперь придется убирать", - резюмировал замминистра.

Напомним, сегодня мы сообщали, что более 500 хасидов, которые направлялись в Украину на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) через белорусско-украинскую границу покидают нейтральную полосу.

Ранее "Страна" писала о том, что застрявшие в Беларуси хасиды нарядились в украинские костюмы и спели гимн, чтобы их пустили в Умань. Однако этот "перформанс" на пограничников не подействовал.