Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, требует от ГБР обнародовать обстоятельства событий, произошедших зимой 2014 года, которые привели к аннексии Крыма.

Соответствующий пост Сердюк опубликовал в Facebook.

"Обращаемся в Государственое бюро расследований с требованием обнародовать обстоятельства и факты, которые действительно имели место зимой 2014 года и опровергнуть распространенную недостоверную информацию о вине четвертого президента Украины Виктора Януковича в потере Крыма", - написал Сердюк.

По его словам, во время досудебного расследования дела о потере Крыма был установлен ряд фактов и обстоятельств, которые были изложены защитой в документальном фильме и полностью противоречат обнародованной позиции ГБР. Считаем, что общество должно знать правду.

"Соответственно, ГБР для объективного информирования общественности должно не только опровергнуть распространенную недостоверную информацию, но и опубликовать ряд фактов причастности к сдаче Крыма Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Петра Порошенко. Эти факты установлены во время досудебного расследования по делу 62019000000000403", - написал адвокат Януковича.

Далее Виталий Сердюк привел ряд фактов, информацию о которых, на его взгляд, должно обнародовать ГБР:

"В феврале 2014 года Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Петр Порошенко и другие лица, антиконституционным способом захватившие государственную власть, совершили вооруженный государственный переворот.



Планируя захват государственной власти, все эти лица понимали, что их действия будут создавать риски для территориальной целостности Украины, и, что люди в Крыму, на Юге и Востоке Украины не поддержат госпереворот и это может привести к потере территорий Автономной Республики Крым и юго-восточной части Украины. Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие лица были осведомлены, что их действия по организации массовых беспорядков, захват административных зданий вызвали неприятие у жителей Крыма, в связи с чем депутаты Верховной Рады АР Крым неоднократно делали официальные заявления, что в случае незаконной смены власти в Киеве, Крым будет ставить вопрос об отделении от Украины.



Захватив власть, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие решили не совершать действия для сохранения территориальной целостности Украины, а наоборот, способствовали отделению Крыма. Целью также было – избавление от нежелательного электората. Так, 20.02.2014 было организовано нападение на колонну автобусов с жителями Крыма в районе города Корсунь-Шевченковский, обнародованы заявления о следовании в Крым "поездов дружбы", принят "языковой закон". Это спровоцировало ожидаемую реакцию крымчан в виде проведения митингов с целью отделения от Украины и присоединения к Российской Федерации, на что и рассчитывала новая киевская власть.



Со своей стороны, лица из числа тогдашнего высшего руководства Соединенных Штатов Америки, которые руководили действиями Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Петра Порошенко, будучи заинтересованными во втягивании Российской Федерации в геополитический конфликт, дали последним указание не осуществлять действий по защите территориальной целостности Украины военным путем.



Кроме того, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие рассчитывали, что в случае присоединения Крыма к Российской Федерации, последняя признает их легитимность.



Совершая государственную измену и выполняя указания "иностранных партнеров", которые совпадали с их личными интересами, Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Петр Порошенко обеспечили назначение на должность Министра обороны лица, которое не имело необходимого опыта и не было способно организовать военную защиту территории государства; заблокировали назначение руководителя Антитеррористического центра СБУ - лица, которое первым должно было отреагировать и провести операцию по освобождению захваченных 27.02.2014 зданий Верховной Рады и Совета министров АР Крым.



Петр Порошенко, как уполномоченный Верховной Рады Украины на проведение переговоров, 28.02.2014 находясь в Симферополе, не принял никаких действенных мер с целью стабилизации ситуации в Крыму.



Александр Турчинов, как председатель СНБО, 28.02.2014 провел заседание в незащищенном помещении и в присутствии лиц без допуска к государственной тайне, на котором было решено не вводить военное положение и не применять Вооруженные силы Украины на территории Автономной республики Крым.



На заседании СНБО 28.02.2014 было четко отмечено, что западные партнеры советуют украинской власти не совершать каких-то резких действий в АР Крым, как и было сделано.



28.02.2014 по решению руководства Государственной пограничной службы Украины, отряды морской охраны из Крыма были передислоцированы в Бердянск и Одессу, оставив морской участок государственной границы Украины без защиты.



01.03.2014 Александр Турчинов назначил командующим ВМС ВСУ Дениса Березовского, который на следующий день перешел на сторону флота Крыма и зачитал присягу на верность жителям АР Крым.



Кроме совершения этого, Александр Турчинов, как исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего, заблокировал действия военных с целью защиты территории Украины. Так, 27.02.2014 было отменено состояние полной боевой готовности, в которое были приведены Вооруженные силы Украины после захвата Верховной Рады и Совета министров АР Крым. 01.03.2014 - прекращена операция по переброске воздушно-десантных войск на Перекопский перешеек, с целью деблокирования, и на аэродромы Саки и Кировское - с целью использования в качестве аэродромов базирования для наращивания сил.



В условиях такой полной бездеятельности украинской власти, 11.03.2014 Верховная Рада АР Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16.03.2014 был проведен референдум о статусе Крыма, по результатам которого было принято решение о присоединении Крыма к Российской Федерации.



23.03.2014 Турчинов издал указ о выводе военных частей из АР Крым на территорию материковой Украины. По его словам, тогда украинские войска "выполнили свой долг в Крыму" и должны были передислоцироваться. Именно это и был момент окончательной сдачи Крыма".

"ГБР уже не впервые за последние несколько месяцев распространяет недостоверную информацию относительно четвертого президента Украины. Такая практика должна быть прекращена, информация опровергнута, а действительно виновные, как в преступлениях против своего народа и целостности своего государства, так и в укрывательстве этих преступлений - наказаны", - заявил Сердюк.

Напомним, "Страна" писала о том, как ГБР оправдало Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году.

Также мы сообщали, что Турчинов и Луценко повесили ответственность за сдачу Крыма на Януковича и призвали Зе пойти в наступление.