Адвокат Януковича требует от ГБР обнародовать информацию о том, как Турчинов, Яценюк и Порошенко сдали Крым
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, требует от ГБР обнародовать обстоятельства событий, произошедших зимой 2014 года, которые привели к аннексии Крыма.
Соответствующий пост Сердюк опубликовал в Facebook.
"Обращаемся в Государственое бюро расследований с требованием обнародовать обстоятельства и факты, которые действительно имели место зимой 2014 года и опровергнуть распространенную недостоверную информацию о вине четвертого президента Украины Виктора Януковича в потере Крыма", - написал Сердюк.
По его словам, во время досудебного расследования дела о потере Крыма был установлен ряд фактов и обстоятельств, которые были изложены защитой в документальном фильме и полностью противоречат обнародованной позиции ГБР. Считаем, что общество должно знать правду.
"Соответственно, ГБР для объективного информирования общественности должно не только опровергнуть распространенную недостоверную информацию, но и опубликовать ряд фактов причастности к сдаче Крыма Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Петра Порошенко. Эти факты установлены во время досудебного расследования по делу 62019000000000403", - написал адвокат Януковича.
Далее Виталий Сердюк привел ряд фактов, информацию о которых, на его взгляд, должно обнародовать ГБР:
- "В феврале 2014 года Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Петр Порошенко и другие лица, антиконституционным способом захватившие государственную власть, совершили вооруженный государственный переворот.
- Планируя захват государственной власти, все эти лица понимали, что их действия будут создавать риски для территориальной целостности Украины, и, что люди в Крыму, на Юге и Востоке Украины не поддержат госпереворот и это может привести к потере территорий Автономной Республики Крым и юго-восточной части Украины.
- Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие лица были осведомлены, что их действия по организации массовых беспорядков, захват административных зданий вызвали неприятие у жителей Крыма, в связи с чем депутаты Верховной Рады АР Крым неоднократно делали официальные заявления, что в случае незаконной смены власти в Киеве, Крым будет ставить вопрос об отделении от Украины.
- Захватив власть, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие решили не совершать действия для сохранения территориальной целостности Украины, а наоборот, способствовали отделению Крыма. Целью также было – избавление от нежелательного электората. Так, 20.02.2014 было организовано нападение на колонну автобусов с жителями Крыма в районе города Корсунь-Шевченковский, обнародованы заявления о следовании в Крым "поездов дружбы", принят "языковой закон". Это спровоцировало ожидаемую реакцию крымчан в виде проведения митингов с целью отделения от Украины и присоединения к Российской Федерации, на что и рассчитывала новая киевская власть.
- Со своей стороны, лица из числа тогдашнего высшего руководства Соединенных Штатов Америки, которые руководили действиями Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Петра Порошенко, будучи заинтересованными во втягивании Российской Федерации в геополитический конфликт, дали последним указание не осуществлять действий по защите территориальной целостности Украины военным путем.
- Кроме того, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие рассчитывали, что в случае присоединения Крыма к Российской Федерации, последняя признает их легитимность.
- Совершая государственную измену и выполняя указания "иностранных партнеров", которые совпадали с их личными интересами, Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Петр Порошенко обеспечили назначение на должность Министра обороны лица, которое не имело необходимого опыта и не было способно организовать военную защиту территории государства; заблокировали назначение руководителя Антитеррористического центра СБУ - лица, которое первым должно было отреагировать и провести операцию по освобождению захваченных 27.02.2014 зданий Верховной Рады и Совета министров АР Крым.
- Петр Порошенко, как уполномоченный Верховной Рады Украины на проведение переговоров, 28.02.2014 находясь в Симферополе, не принял никаких действенных мер с целью стабилизации ситуации в Крыму.
- Александр Турчинов, как председатель СНБО, 28.02.2014 провел заседание в незащищенном помещении и в присутствии лиц без допуска к государственной тайне, на котором было решено не вводить военное положение и не применять Вооруженные силы Украины на территории Автономной республики Крым.
- На заседании СНБО 28.02.2014 было четко отмечено, что западные партнеры советуют украинской власти не совершать каких-то резких действий в АР Крым, как и было сделано.
- 28.02.2014 по решению руководства Государственной пограничной службы Украины, отряды морской охраны из Крыма были передислоцированы в Бердянск и Одессу, оставив морской участок государственной границы Украины без защиты.
- 01.03.2014 Александр Турчинов назначил командующим ВМС ВСУ Дениса Березовского, который на следующий день перешел на сторону флота Крыма и зачитал присягу на верность жителям АР Крым.
- Кроме совершения этого, Александр Турчинов, как исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего, заблокировал действия военных с целью защиты территории Украины. Так, 27.02.2014 было отменено состояние полной боевой готовности, в которое были приведены Вооруженные силы Украины после захвата Верховной Рады и Совета министров АР Крым. 01.03.2014 - прекращена операция по переброске воздушно-десантных войск на Перекопский перешеек, с целью деблокирования, и на аэродромы Саки и Кировское - с целью использования в качестве аэродромов базирования для наращивания сил.
- В условиях такой полной бездеятельности украинской власти, 11.03.2014 Верховная Рада АР Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16.03.2014 был проведен референдум о статусе Крыма, по результатам которого было принято решение о присоединении Крыма к Российской Федерации.
- 23.03.2014 Турчинов издал указ о выводе военных частей из АР Крым на территорию материковой Украины. По его словам, тогда украинские войска "выполнили свой долг в Крыму" и должны были передислоцироваться. Именно это и был момент окончательной сдачи Крыма".
"ГБР уже не впервые за последние несколько месяцев распространяет недостоверную информацию относительно четвертого президента Украины. Такая практика должна быть прекращена, информация опровергнута, а действительно виновные, как в преступлениях против своего народа и целостности своего государства, так и в укрывательстве этих преступлений - наказаны", - заявил Сердюк.
Напомним, "Страна" писала о том, как ГБР оправдало Турчинова за сдачу Крыма в 2014 году.
Также мы сообщали, что Турчинов и Луценко повесили ответственность за сдачу Крыма на Януковича и призвали Зе пойти в наступление.