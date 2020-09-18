Глава Минфина Сергей Марченко назвал причину увеличения на 40% расходов на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год. На такой шаг пошли из-за диспропорции в заработных платах, передает Укринформ.

"Мы как Министерство финансов, считая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе президента, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают. То, что разгоняется какая "зрада", для этого нет оснований", - заявил Марченко.

Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство намерено существенно увеличить расходы на содержание силовых ведомств, Офиса генпрокурора, аппарата Верховной Рады и других ведомств. При этом значительно будет урезан объем субсидий.

Также мы сообщали, что появилась таблица, кому добавят, а кому урежут в бюджете-2021.