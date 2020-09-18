Полиция проверит версию об умышленном поджоге дома родителей журналиста Дмитрия Васильца в Черкасской области. Ранее правоохранители предварительно заявили о том, что возгорание возникло в результате короткого замыкания.

Об этом в пятницу, 18 сентября, информирует пресс-служба полиции региона.

"В Минковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района горит жилой дом. Полицейские, прибывшие на вызов, осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые в дальнейшем направили на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в момент пожара в доме находилась женщина, которая заметила запах дыма и огонь в электрощитке. Пострадавшая выбежала на улицу и принялась звать на помощь соседей.

"По полученной от экспертов информации, в электрощитке присутствуют следы очагового конуса, которые указывают на место возникновения пожара. Поэтому предварительной причиной пожара стало короткое замыкание", - добавили в полиции.

Однако "во время мониторинга сети Интернет" полицейские увидели видео Васильца на его YouTube-канале, в котором говорилось о поджоге дома его родителей.

"Поэтому начали тщательную отработку версии умышленного поджога. Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога)", - заявили правоохранители.

Напомним, по словам очевидцев происшествия, во время пожара в доме родителей журналиста они заметили "евробляху", которая быстро уезжала из села.

Ранее "Страна" собрала все известные факты о пожаре в доме родителей Васильца.