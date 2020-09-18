Из-за того, что в этом году на Рош ха-Шана в Умани не пошел дождь, хасиды уверены, что следующий год будет плохим. А случится это потому, что приехало мало хасидов, а присутствующих недостаточно, чтобы "намолить" на хороший год.

Местный житель Виктор, который торгует сувенирами, традиционными еврейским головными уборами (кипами) и игрушками возле могилы Рабби Нахмана, рассказал "Стране", что в этом году празднование Рош ха-Шана проходит "никак". И вообще в этом году еврейский новый год для хасидов из праздника превратился в траур. Все из-за того, что в силу запрета на въезд для иностранцев в Умань не попали десятки тысяч паломников со всего мира.

"В прошлом году в это время здесь уже были танцы, все ели, пили, веселились. Сейчас - ничего, тишина. Может, вечером и будут гулять, но явно не так, как обычно. У хасидов сегодня не праздник, а траур. Для хасидов очень важно именно в этот день приехать именно сюда и лично помолиться на могиле Рабби Нахмана. Он их заступник перед Всевышним, им важно очиститься от грехов прошлого года молитвой. А многие не попали на могилу из-за запрета на въезд для иностранцев. Они сегодня не веселятся, а плачут, когда молятся", - сообщил Виктор.

По его словам, все расстроены из-за политики. И если верить приметам, то впереди и евреев, и украинцев ждет плохой год.

"На Рош ха-Шана каждый год идет дождь - это считается хорошим знаком, мол, если дождь пошёл, их молитвы услышаны, и следующий год будет хорошим. А в этом году, посмотрите - дождя нет. Это из-за того, что на могиле недостаточно намолено. Теперь и у хасидов, и у украинцев будет плохой год. А все из-за политики. Вот почему все расстроены", - так объяснили настроения паломников "Стране".

Напомним, 18 сентября, в день Рош ха-Шана, вокруг могилы цадика Нахмана в Умани пусто, к ней стягиваются немногочисленные паломники-хасиды.

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