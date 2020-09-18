Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. Таким образом, Государственная служба статистики (Госстат) подтвердила свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором - 4,7% и в первом квартале - 2,9%. Реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека - 20744 грн, изменение дефлятора - 5%

Напомним, по данным Минэкономразвития, по итогам периода с января по июль 2020 года, падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года.

Также "Страна" писала о том, что ожидается, что в 2020 году ВВП Украины сократится на 6,5%.