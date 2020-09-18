Сегодня, 18 сентября, в Ярославской области России был задержан опасный преступник - 41-летний Виталий Молчанов, который подозревается в изнасиловании, убийстве и расчленении двух падчериц.

Молчанов проживал в Рыбинске (второй по величине город в Ярославской области). На сайте знакомств он встретил разведенную женщину из Омска - 40-летнюю Валентину. Вскоре она переехала к своему возлюбленному с двумя дочерьми - 8-летней Еленой и 13-летней Яной.

Валентину не смутил тот факт, что ранее мужчина около девяти лет сидел в тюрьме за очень серьезные преступления: изнасилование, убийство и надругательство над телами умерших (некрофилия, - Ред.).

После переезда к возлюбленному женщина устроилась в местную больницу. В ночь на 15 сентября она пришла домой с работы и обнаружила тела двух своих дочерей. Младшая была изрублена на части, старшая сильно изрезана. Прибывшие полицейские установили, что девочки были также изнасилованы. Рецидивист Виталий, с которым женщина оставила дочек, отправился в бега. Он стал ключевым подозреваемым.

Власти Ярославской области организовали масштабные поиски потенциально преступника, прочесывали всю местность. Губернатор за информацию о его местонахождении установил награду в размере 500 тысяч рублей (около 190 тысяч гривен).

В итоге силовики нашли Виталия Молчанова в домиках в садовом товариществе Ярославской области. Он задержан (как это было - на видео ниже) и в преступлении признался, объясняет он случившееся большим количеством выпитого алкоголя. Ему грозит пожизненное заключение.

Родной отец убитых девочек - офицер полиции в Новосибирской области. Он попросил признать его потерпевшим по делу, чтобы получать информацию о расследовании. Мужчина добавил, что не знал, с кем жила его бывшая жена. А если бы знал, то тут же забрал бы у нее дочерей.

Между тем, менее чем месяц назад в России приговорили к пожизненному другого маньяка - 35-летнего Михаила Туватина, который убил в Саратове 9-летнюю Лизу. Это преступление было резонансным еще и потому, что местные жители организовали огромный стихийный митинг и требовали у полицейских выдать им преступника для самосуда.